МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Правительство Финляндии в ближайшее время отменит возможность приема лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, сообщает в понедельник со ссылкой на источники крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat. В Финляндии выразили готовность закрыть последний КПП на границе с Россией

"Правительство готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища. Цель состоит в том, чтобы правительство приняло решение по этому предложению как можно скорее", — говорится в сообщении.

Как отметила в воскресенье министр финансов Риика Пурра в своем блоге, у финского правительства "нет другого выбора, и никакие ухищрения на границе не помогут".

За минувшие выходные на единственный работающий пропускной пункт на границе с Россией Райа-Йоосеппи — Лотта прибыли 58 лиц, запросивших убежище в Финляндии.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия готова закрыть последний пропускной пункт на границе с Россией.

Финские власти закрыли до 23 декабря 2023 года семь из восьми КПП с Россией на сухопутной границе вследствие незаконного миграционного потока.

Москва ранее заявляла, что ЕС перебрасывает проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в миграционном кризисе. А также не раз подчеркивала, что поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран вызван действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.