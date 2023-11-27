МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "Известная группа стран" подменяет систему международного права, практикует силовое давление и откровенный шантаж в мировой политике, заявил президент России Владимир Путин. Искусственный интеллект рассказал Путину сказку

Глава государства в понедельник, 27 ноября, поприветствовал участников и гостей международного форума "Примаковские чтения".

"Известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким "порядком, основанным на правилах", — сказано в телеграмме, размещенной на интернет-портале Кремля.

Путин подчеркнул, что именно такое поведение спровоцировало кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

Президент добавил, что мировой порядок, который формировал запад в соответствии со своими интересами, себя изжил. По его словам, в данный момент происходит становление новой, более демократичной и справедливой системы.

"В целом, с учетом нынешней крайне сложной, турбулентной международной обстановки, участникам "Примаковских чтений" есть над чем поразмыслить, что пообсуждать и о чем поспорить", — заключил глава государства, пожелав участникам мероприятия успехов и всего самого наилучшего.