МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Две баллистические ракеты запустили со стороны Йемена в направлении американских военных кораблей, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). В США призвали Украину смириться с потерей территорий

Ранее Assosiated Press передавало, что "неизвестные силы" захватили танкер Central Park, связанный с Израилем и принадлежащий фирме Zodiac Maritime. Инцидент произошел у побережья Йемена. Позднее корабль ВМС США Mason отреагировал на сигнал бедствия, помог обеспечить безопасность танкера.

"27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park", — сказано в заявлении армии в соцсети Х.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что пятеро предполагаемых пиратов, напавших на танкер Central Park у побережья Йемена, были задержаны и допрошены американскими военными, груз и экипаж танкера не пострадали.