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2023
https://1prime.ru/global/20231127/842379410.html
В США сообщили о запуске двух ракет в направлении американского корабля
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Две баллистические ракеты запустили со стороны Йемена в направлении американских военных кораблей, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). Ранее Assosiated Press... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, сша, йемен, вмс сша, ракеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Две баллистические ракеты запустили со стороны Йемена в направлении американских военных кораблей, сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).
Ранее Assosiated Press передавало, что "неизвестные силы" захватили танкер Central Park, связанный с Израилем и принадлежащий фирме Zodiac Maritime. Инцидент произошел у побережья Йемена. Позднее корабль ВМС США Mason отреагировал на сигнал бедствия, помог обеспечить безопасность танкера.
"27 ноября две баллистические ракеты были выпущены из контролируемых хуситами районов в Йемене в направлении общего расположения военного корабля США Mason (DDG 87) и теплохода Central Park", — сказано в заявлении армии в соцсети Х.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что пятеро предполагаемых пиратов, напавших на танкер Central Park у побережья Йемена, были задержаны и допрошены американскими военными, груз и экипаж танкера не пострадали.