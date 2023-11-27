МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Проигнорировав интересы России и отказавшись от предложенной системы безопасности в Европе, НАТО сама спровоцировала украинский конфликт, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Песков оценил заявление НАТО о "военном Шенгене"

"Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", — заявил Ушаков в ходе своего вступления на открытии "Примаковских чтений".

Кроме того, он напомнил, что Евгений Примаков в начале своего карьеры в МИД выражал обеспокоенность стремительным в то время расширением НАТО, вследствие чего была разработана новая система европейской безопасности. В ней НАТО должна была войти бы "под общий зонтик ОБСЕ".

Ушаков отметил, что в то время США и другие члены блока отказались присоединиться к предложенной системе.