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Ушаков назвал конфликт на Украине результатом "упертости" НАТО
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Проигнорировав интересы России и отказавшись от предложенной системы безопасности в Европе, НАТО сама спровоцировала украинский конфликт, заявил помощник президента России Юрий... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, россия, украина, нато, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Проигнорировав интересы России и отказавшись от предложенной системы безопасности в Европе, НАТО сама спровоцировала украинский конфликт, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины", — заявил Ушаков в ходе своего вступления на открытии "Примаковских чтений".
Кроме того, он напомнил, что Евгений Примаков в начале своего карьеры в МИД выражал обеспокоенность стремительным в то время расширением НАТО, вследствие чего была разработана новая система европейской безопасности. В ней НАТО должна была войти бы "под общий зонтик ОБСЕ".
Ушаков отметил, что в то время США и другие члены блока отказались присоединиться к предложенной системе.