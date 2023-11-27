МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Монополизация США процесса разрешения палестино-израильского конфликта привела к его эскалации, проблема из-за Вашингтона не была урегулирована в свое время, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. ЮАР потребует признать Израиль государством апартеида, сообщили СМИ

Он в понедельник, 27 ноября, выступил на открытии "Примаковских чтений".

"Нельзя не упомянуть о регионе, который сейчас полыхает — кстати, опять-таки во многом из-за деструктивной политики и США, из-за их стремления непременно самим, единолично развязать палестинский узел. Нынешний сценарий в виде происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта, в принципе, был предсказуем", — сказал Ушаков.

Он пояснил, что к такой ситуации изначально привело зависшее урегулирование состояния дел в израильско-палестинском контексте.

По словам политика, сейчас в палестино-израильском конфликте произошло ровно то, что предсказывал в свое время бывший глава правительства и министр иностранных дел России Евгений Примаков. Ушаков добавил, что трагедия на Ближнем Востоке приводит к тому, что США и Запад теряют свой моральный авторитет в регионе

"Эти трагические события, разразившаяся огромная гуманитарная катастрофа, приводят к тому, что такая линия США и Запада все больше теряет свой моральный авторитет", — сказал он.

Научно-экспертный форум "Примаковские чтения" — ежегодная международная встреча экспертов в сфере международных отношений и мировой экономики.