МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Союз автоперевозчиков Словакии обратится к Министерству транспорта с просьбой выразить официальную позицию по ситуации с украинскими фурами, следует из заявления объединения. В Польше решили ужесточить блокаду Украины

"Мы договорились о дальнейших действиях в отношении украинских транспортных средств, мы повторно обратимся к министерству транспорта Словакии, чтобы оно высказалось по этой проблеме и предоставило свою позицию", — следует из текста заявления.

Ранее в Министерстве транспорта Словакии сказали, что поддерживают инициативу о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков с условием снятия Союзом автоперевозчиков страны блокады на КПП на границе с Украиной.

В организации отметили, что они хотят провести переговоры с министерством.

16 ноября Союз перевозчиков Словакии ненадолго заблокировал КПП на границе с Украиной, чтобы поддержать польских коллег в требовании восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, а также провести их проверку.

В свою очередь, мэр польского Львова Андрей Садовой подчеркнул, что поляки, причастные к блокаде, должны вернуться к реальности и завершить "позорную блокаду".