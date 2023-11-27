МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой, так считают некоторые западные чиновники, пишет издание Wall Street Journal. "Чтобы только ушел". В США не исключили отставки Зеленского из-за погоды

"Нехватка боеприпасов также означает, что Украина вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени", — подчеркивается в публикации.

Также сообщается, что ВСУ испытывают острую нехватку пехоты из-за крупных потерь в ходе наступления.

По словам бывшего британского офицера Глен Грант, все западные союзники Украины, за исключением США, уже пожертвовали Киеву все свое оружие.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что холодная зима может побудить жителей Украины активнее настаивать на отставке президента Украины Владимира Зеленского.