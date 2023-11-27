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В США предрекли скорый крах Украины
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Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой, так считают некоторые западные чиновники, пишет издание Wall Street Journal. "Нехватка боеприпасов также означает, что... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, в мире, сша, запад, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Украина может потерпеть крах на поле боя уже этой зимой, так считают некоторые западные чиновники, пишет издание Wall Street Journal.
"Нехватка боеприпасов также означает, что Украина вряд ли сможет провести еще одно крупное наступление в течение некоторого времени", — подчеркивается в публикации.
Также сообщается, что ВСУ испытывают острую нехватку пехоты из-за крупных потерь в ходе наступления.
По словам бывшего британского офицера Глен Грант, все западные союзники Украины, за исключением США, уже пожертвовали Киеву все свое оружие.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что холодная зима может побудить жителей Украины активнее настаивать на отставке президента Украины Владимира Зеленского.