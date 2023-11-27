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Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирные переговоры с Россией, сообщил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе на Youtube-канале... ПРАЙМ, 27.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Украина может лишиться еще большего количества территорий, если не согласится на мирные переговоры с Россией, сообщил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе на Youtube-канале Dialogue works.
"Они (русские. — Прим. ред.) могут освободить еще больше областей, территорий <…>. Я ожидаю, что они это сделают, если не начнутся разумные переговоры", — отметил эксперт.
По мнению Макговерна, у Вооруженных сил Украины нет шансов на победу в связи с сокращением боеприпасов, а также серьезными потерями среди солдат.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Киев решил запретить их на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас не существует предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента России Владимира Путина, российская сторона никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.