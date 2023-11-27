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Швеция поддержала меры Финляндии на границе с Россией
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Швеция поддерживает решение Финляндии закрыть пропускные пункты на границе с Россией, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. Финское правительство из-за неконтролируемого... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, россия, швеция, финляндия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Швеция поддерживает решение Финляндии закрыть пропускные пункты на границе с Россией, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.
Финское правительство из-за неконтролируемого прибытия через границу с Россией граждан третьих стран закрыло семь из восьми пропускных пунктов до 23 декабря.
"Швеция решительно поддерживает меры, предпринятые Финляндией не только для того, чтобы защитить финскую границу, но и внешнюю границу Евросоюза", — сказал Кристерссон.
По словам шведского премьера, Стокгольм окажет Хельсинки необходимую помощь, если поступит соответствующий запрос.