МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Швеция поддерживает решение Финляндии закрыть пропускные пункты на границе с Россией, заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. В Швеции допустили выход страны из Евросоюза

Финское правительство из-за неконтролируемого прибытия через границу с Россией граждан третьих стран закрыло семь из восьми пропускных пунктов до 23 декабря.

"Швеция решительно поддерживает меры, предпринятые Финляндией не только для того, чтобы защитить финскую границу, но и внешнюю границу Евросоюза", — сказал Кристерссон.

По словам шведского премьера, Стокгольм окажет Хельсинки необходимую помощь, если поступит соответствующий запрос.