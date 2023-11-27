2023-11-27T23:38:57+03:00
2023-11-27T23:38:57+03:00
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Додон оценил экономическую ситуацию в Молдавии
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Экономическая стагнация Молдавии не заканчивается, правительство ждало помощи от союзников, но их возможности ограничены, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. "Все... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, молдавия, стагнация, ес, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 27 ноя — ПРАЙМ. Экономическая стагнация Молдавии не заканчивается, правительство ждало помощи от союзников, но их возможности ограничены, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
"Все показатели бюджета падают, у нас продолжается стагнация, это приводит к уменьшению поступлений в бюджет. Уже есть населенные пункты, где несколько недель или месяцев не выплачивают зарплаты. Ставка Майи Санду была на то, что нам дадут деньги иностранцы, но и у них все сложно — в ЕС меняется вектор, все больше стран ЕС становятся евроскептиками", — сообщил Додон в эфире телеканала N4.
Бывший президент Молдавии предположил, что европейские политики все больше склоняются к национальным ценностям, автономной экономике и традиционным семьям.
Молдавская оппозиция выступает больше года против действующей власти в стране в лице Майи Санду, неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность", так как они не могут вывести страну из экономического кризиса.