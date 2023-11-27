КИШИНЕВ, 27 ноя — ПРАЙМ. Экономическая стагнация Молдавии не заканчивается, правительство ждало помощи от союзников, но их возможности ограничены, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Эксперт прокомментировал отношения России и Молдавии

"Все показатели бюджета падают, у нас продолжается стагнация, это приводит к уменьшению поступлений в бюджет. Уже есть населенные пункты, где несколько недель или месяцев не выплачивают зарплаты. Ставка Майи Санду была на то, что нам дадут деньги иностранцы, но и у них все сложно — в ЕС меняется вектор, все больше стран ЕС становятся евроскептиками", — сообщил Додон в эфире телеканала N4.

Бывший президент Молдавии предположил, что европейские политики все больше склоняются к национальным ценностям, автономной экономике и традиционным семьям.

Молдавская оппозиция выступает больше года против действующей власти в стране в лице Майи Санду, неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность", так как они не могут вывести страну из экономического кризиса.