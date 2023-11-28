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Президент Чехии сделал неожиданное заявление об Украине
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Запад не выполнил свои обещания по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а подготовка пилотов для самолетов F-16 идет медленнее ожидаемого, сообщил... ПРАЙМ, 28.11.2023
новости, в мире, чехия, украина, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПРАГА, 28 ноя — ПРАЙМ. Запад не выполнил свои обещания по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а подготовка пилотов для самолетов F-16 идет медленнее ожидаемого, сообщил президент Чехии Петр Павел итальянской газете Corriere della Sera.
По словам чешского лидера, нынешних поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы Киев продолжил активные военные действия. Кроме того, в странах, оказывающих Украине поддержку растет неуверенность по поводу победы страны в конфликте.
"Так что населению Украины будет чрезвычайно трудно, и мы также должны учитывать их моральный дух. При отсутствии поддержки со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", — отметил Павел.
Президент Чехии также предположил, что текущий год является критическим для достижения успеха. В 2024 году ситуация для Киева может осложниться из-за разрушения большей части инфраструктуры в стране.
Ранее чешский лидер уже признал, что контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось.