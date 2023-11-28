ПРАГА, 28 ноя — ПРАЙМ. Запад не выполнил свои обещания по поставкам артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а подготовка пилотов для самолетов F-16 идет медленнее ожидаемого, сообщил президент Чехии Петр Павел итальянской газете Corriere della Sera. Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

По словам чешского лидера, нынешних поставок боеприпасов оказалось недостаточно для того, чтобы Киев продолжил активные военные действия. Кроме того, в странах, оказывающих Украине поддержку растет неуверенность по поводу победы страны в конфликте.

"Так что населению Украины будет чрезвычайно трудно, и мы также должны учитывать их моральный дух. При отсутствии поддержки со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", — отметил Павел.

Президент Чехии также предположил, что текущий год является критическим для достижения успеха. В 2024 году ситуация для Киева может осложниться из-за разрушения большей части инфраструктуры в стране.

Ранее чешский лидер уже признал, что контрнаступление Украины идет не так, как ожидалось.