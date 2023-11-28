МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины лишились огромного количества бронетехники в бою с Россией, отметил экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. В США удивились "необычному оружию" Украины

"300 танков уже нет. 55 транспортных средств утрачено. Вы знаете, это не обязательно именно та техника, которая была им передана, но потери примерно соответствуют переданному количеству. Их выбили из украинского арсенала — и заменить их нечем. У них ничего не осталось. Европе больше нечего им дать", — рассказал Риттер.

По словам бывшего разведчика, Украина ничего не добилась своим контрнаступлением. Он отметил, что даже если ВСУ и смогли бы продвинуться дальше, то российская армия все равно отбросила бы их назад.

Ранее Риттер писал в своем аккаунте в соцсети Х, что у Украины "тяжелая участь", так как в рядах ВСУ можно встретить возрастных женщин.