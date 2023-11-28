МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк Израиля ухудшил прогноз по росту экономики страны на фоне конфликта страны с палестинским движением ХАМАС. Назван срок, когда экономика Украины выйдет на докризисный уровень

В октябре сообщалось, что ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, при этом потери от самого конфликта оценивались в 0,5–1 процентный пункт роста экономики в этом и следующем году.

"Согласно прогнозу, ожидается, что ВВП вырастет на 2% в 2023 году и в 2024 году (по сравнению с оценкой роста на уровне 2,3% в 2023 году и 2,8% в 2024 году в нашем октябрьском прогнозе", — говорится в отчете регулятора

Вместе с тем, по оценке ЦБ Израиля, из-за конфликта с ХАМАС Израиль потеряет около 3% ВВП к концу 2024 года.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.