2023-11-28T10:41:00+03:00
2023-11-28T10:50:50+03:00
2023-11-28T10:41:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231128/842389403.html
Мэрия Турку приобрела здание бывшего генконсульства России
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мэрия финского города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у государства здание, где ранее находилось консульство России с Финляндии, рассказал общественный вещатель Yle. "Турку... ПРАЙМ, 28.11.2023
новости, в мире, россия, финляндия, консульство
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260078.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260076.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/00/841260064.jpg
https://1prime.ru/News/20230408/840324853.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мэрия финского города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у государства здание, где ранее находилось консульство России с Финляндии, рассказал общественный вещатель Yle.
"Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец, государственная компания Senaatti, и город согласовали цену покупки в 1,6 миллиона евро", — говорится в сообщении.
Сообщается, что площадь участка равна 3,5 тысячи квадратных метров, а здания — две тысячи квадратных метров.
Кроме того, источник уточняет, что мэрия города одобрило возможный снос здания и строительство на его месте детского сада.
Российское консульство прекратило свою работу в здании 1 октября текущего года.
Генеральное консульство CCCР (позднее Российской Федерации) в Турку начало работать в ноябре 1967 года. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии.