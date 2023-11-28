МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мэрия финского города Турку выкупила за 1,6 миллиона евро у государства здание, где ранее находилось консульство России с Финляндии, рассказал общественный вещатель Yle. В Финляндии предложили закрыть российское консульство на островах в Балтике

"Турку покупает бывшее генконсульство России. Городской совет принял решение единогласно вчера, в понедельник. Нынешний владелец, государственная компания Senaatti, и город согласовали цену покупки в 1,6 миллиона евро", — говорится в сообщении.

Сообщается, что площадь участка равна 3,5 тысячи квадратных метров, а здания — две тысячи квадратных метров.

Кроме того, источник уточняет, что мэрия города одобрило возможный снос здания и строительство на его месте детского сада.

Российское консульство прекратило свою работу в здании 1 октября текущего года.

Генеральное консульство CCCР (позднее Российской Федерации) в Турку начало работать в ноябре 1967 года. В соответствии с предыдущими соглашениями между странами, за аренду дома платила не Россия, а МИД Финляндии.