МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мужчину иранского происхождения, родившегося и прожившего всю жизнь в США, лишили американского гражданства, передает The Washington Post. Госдума запретила чиновникам иметь второе гражданство

По данным газеты, 61-летний Сияваш Собхани решил поменять паспорт, однако госдепартамент направил мужчине письмо, в котором указывалось, что он не имел права получать американское гражданство, так как является сыном дипломата.

Собхани шокировало подобное заявление. "Я врач. Я прожил здесь всю свою жизнь. Я платил налоги. Я голосовал на выборах. Во время пандемии Covid-19 я был на работе, подвергал себя риску, подвергал риску свою семью. Поэтому, когда через 61 год вам говорят: "Произошла ошибка, вы больше не являетесь гражданином США", это действительно шокирует", — заявил Собхани.

В издании отметили, что госдепартамент порекомендовал мужчине получить постоянный вид на жительство, однако Собхани опасается, что этот процесс затянется на долгие годы.

В 62 года Собхани планировал выйти на пенсию, поехать с женой в путешествие по другим странам, но теперь он не может даже навестить друга в Лондоне или тяжело больного тестя, живущего в Ливане, заключает агентство.

В США гражданство автоматически получают все, кто родился на территории страны, за исключением детей, родители которых обладают дипломатическим иммунитетом.