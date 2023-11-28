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Европарламент создаст постоянное представительство в Киеве
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Европарламент укрепит взаимодействие с Верховной Радой посредством создания постоянного представительства на Украине, заявила глава Европарламента Роберта Метсола в рамках... ПРАЙМ, 28.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — ПРАЙМ. Европарламент укрепит взаимодействие с Верховной Радой посредством создания постоянного представительства на Украине, заявила глава Европарламента Роберта Метсола в рамках совместной конференции со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком.
"Мы усилим наше сотрудничество и солидарность с Украиной, в том числе за счет решения о создании постоянного представительства нашего парламента в Киеве", — отметила политик. Кроме того, подобное решение приблизит Украину к членству в Евросоюзе, заметила Метсола.
Ранее газета Politico сообщала, что Европарламент "планирует иметь постоянное присутствие в Киеве".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сроки вступления Украины в Евросоюз определятся ходом проведения ряда реформ в стране.