КИШИНЕВ, 28 ноя — ПРАЙМ. Следование европейским нормам пока привело республику лишь к росту цен, тарифов и злоупотреблению властью руководителями страны, считает экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Додон оценил экономическую ситуацию в Молдавии

"Пока что "следование европейским нормам" привело лишь к росту цен, высоким тарифам, огромным кредитам, ущербу для отечественных производителей и фермеров, пропаганде ЛГБТ, злоупотреблению властью Майей Санду (президент Молдавии — прим. ред.) и защите схем Андрея Спыну (министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии — прим. ред.) и других бизнесменов из партии ПДС (правящая партия "Действие и солидарность — прим. ред.). От таких "европейских норм" жизнь простых граждан стала анормально трудной", — написал Додон в своем Telegram-канале.

По его мнению, "нормы", навязанные западными партнерами, должны обсуждаться в соответствии с национальными интересами, а "не слепо и покорно приниматься, как это делает сегодняшняя власть".

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. В стране действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов.

В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.