2023-11-28T16:01:43+03:00
2023-11-28T16:01:43+03:00
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2023
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Киеву упростят вступление в НАТО, пишет СМИ
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НАТО хочет заменить для Украины план действий по членству в блоке на упрощенную национальную программу, пишет Euractive со ссылкой на источники. "Министры иностранных дел... ПРАЙМ, 28.11.2023
новости, в мире, нато, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. НАТО хочет заменить для Украины план действий по членству в блоке на упрощенную национальную программу, пишет Euractive со ссылкой на источники.
"Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО <…> вместе с рекомендациями членов НАТО", — передает издание.
По словам источников, программа не включает в себя пункты, обязательные для исполнения, только перечень приоритетных областей. Документ предлагает Украине проработать совместимость ВСУ и армий стран альянса, бороться с коррупцией и защищать национальные меньшинства.
Владимир Зеленский подал заявку на присоединение Украины к НАТО в прошлом году. Летом 2023 года государства-члены альянса утвердили план поддержки Киева, который включает помощь в достижении ВСУ стандартов вооруженных сил стран блока, создание совета Украина — НАТО, а также подтверждение права страны вступить в альянс без выполнения плана действий по членству.