МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. НАТО хочет заменить для Украины план действий по членству в блоке на упрощенную национальную программу, пишет Euractive со ссылкой на источники. В Кремле напомнили о цели создания НАТО

"Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО <…> вместе с рекомендациями членов НАТО", — передает издание.

По словам источников, программа не включает в себя пункты, обязательные для исполнения, только перечень приоритетных областей. Документ предлагает Украине проработать совместимость ВСУ и армий стран альянса, бороться с коррупцией и защищать национальные меньшинства.

Владимир Зеленский подал заявку на присоединение Украины к НАТО в прошлом году. Летом 2023 года государства-члены альянса утвердили план поддержки Киева, который включает помощь в достижении ВСУ стандартов вооруженных сил стран блока, создание совета Украина — НАТО, а также подтверждение права страны вступить в альянс без выполнения плана действий по членству.