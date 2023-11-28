АНКАРА, 28 ноя — ПРАЙМ. При молчаливой позиции Запад никогда не осудит преступлений тех, кого любит, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. Захарова объяснила отношение США к госпереворотам

"Использование двойных стандартов всегда было одним из самых удивительных примеров лицемерия и отсутствия беспристрастности Запада. Они никогда не заметят грехов и преступлений тех, кого любят." — цитирует дипломата газета Daily Sabah.

Ерхов отметил, что при всей громкой позиции по Украине, Запад проявил удивительное молчание на события в Палестине.

Дипломат также усомнился в том, что с точки зрения Западных стран является правом на самооборону.

"А что подразумевается под самообороной? Бомбардировка больниц?" — спрашивает посол.

В качестве примера Ерхов вспоминает события на Северном Кавказе, когда террористы захватили крупную больницу, взяв в заложники 1200 человек. Действия Москвы по борьбе с терроризмом на Кавказе, израильские СМИ назвали "непропорциональными, неизбирательными и неприемлемыми", в очередной раз продемонстрировав двойные стандарты.