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Посол России в Турции оценил молчаливую позицию Запада по Газе
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При молчаливой позиции Запад никогда не осудит преступлений тех, кого любит, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов. "Использование двойных стандартов всегда было одним из... ПРАЙМ, 28.11.2023
право, общество , новости, в мире, турция, запад, двойные стандарты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 28 ноя — ПРАЙМ. При молчаливой позиции Запад никогда не осудит преступлений тех, кого любит, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
"Использование двойных стандартов всегда было одним из самых удивительных примеров лицемерия и отсутствия беспристрастности Запада. Они никогда не заметят грехов и преступлений тех, кого любят." — цитирует дипломата газета Daily Sabah.
Ерхов отметил, что при всей громкой позиции по Украине, Запад проявил удивительное молчание на события в Палестине.
Дипломат также усомнился в том, что с точки зрения Западных стран является правом на самооборону.
"А что подразумевается под самообороной? Бомбардировка больниц?" — спрашивает посол.
В качестве примера Ерхов вспоминает события на Северном Кавказе, когда террористы захватили крупную больницу, взяв в заложники 1200 человек. Действия Москвы по борьбе с терроризмом на Кавказе, израильские СМИ назвали "непропорциональными, неизбирательными и неприемлемыми", в очередной раз продемонстрировав двойные стандарты.