МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС и Израиль в ближайшие часы обсудят возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня и освобождения из израильских тюрем еще 50 палестинских узниц, говорится в сообщении пресс-службы движения в его Telegram-канале. Перемирие между израильской армией и ХАМАС вступило в силу

"Оккупационная администрация объявила сегодня о добавлении 50 палестинских женщин-заключенных в ее тюрьмах к предыдущему списку заключенных, о котором она объявила в начале переговоров по соглашению о гуманитарном перемирии в Газе, для его согласования в ближайшие часы с продлением договоренности о гуманитарном перемирии еще на два дня", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 ноября ХАМАС и Израиль договорились о продление четырехдневного гуманитарного перемирия на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.