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https://1prime.ru/global/20231128/842397047.html
Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией, пишут СМИ
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Власти Финляндии решили не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, пишет... ПРАЙМ, 28.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Власти Финляндии решили не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, пишет крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
"Правительство закрывает всю восточную границу для просителей убежища", — говорится в сообщении.
Ожидается, что данная мера будет обнародована во вторник. Но два источника издания отметили, что будет закрыто все движение на границе с Россией за исключением грузового.
Прием лиц, запрашивающих убежище кабмин Финляндии сконцентрирует в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны, уточняет газета.
Ранее финское правительство закрыло семь контрольно-пропускных пунктов на границе из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Закрытие пунктов пропуска вызвало недовольство российской стороны, которая считает, что оно основано на русофобской позиции финских властей.