МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Власти Финляндии решили не принимать лиц, запрашивающих международную защиту на границе с Россией, движение будет полностью закрыто за исключением грузового транспорта, пишет крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Володин назвал последствия закрытия КПП на границы с Россией для Финляндии

"Правительство закрывает всю восточную границу для просителей убежища", — говорится в сообщении.

Ожидается, что данная мера будет обнародована во вторник. Но два источника издания отметили, что будет закрыто все движение на границе с Россией за исключением грузового.

Прием лиц, запрашивающих убежище кабмин Финляндии сконцентрирует в международном аэропорту Хельсинки-Вантаа и морских портах страны, уточняет газета.

Ранее финское правительство закрыло семь контрольно-пропускных пунктов на границе из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Закрытие пунктов пропуска вызвало недовольство российской стороны, которая считает, что оно основано на русофобской позиции финских властей.