ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя — ПРАЙМ. Правительство Финляндии закроет в полночь 30 ноября границу с Россией до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты будет сосредоточен в аэропортах и морских портах, сообщает МВД Финляндии. Финляндия не будет принимать беженцев на границе с Россией, пишут СМИ

"Правительство приняло решение закрыть пункт пересечения границы Райа-Йоосеппи в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. Решение означает, что все пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 13 декабря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение не касается пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения Вайниккала.

Подать заявления о предоставлении международной защиты будет невозможно ни в каких пунктах пересечения на сухопутной границе между Финляндией и Россией, кроме пунктов пересечения границы для воздушного и морского сообщения.

Министр внутренних дел страны Мари Рантанен отметила, что данное решение направлено на защиту национальной безопасности Финляндии.