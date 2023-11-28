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Финляндия закроет всю границу с Россией в ночь 30 ноября
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Правительство Финляндии закроет в полночь 30 ноября границу с Россией до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты будет сосредоточен в аэропортах и морских... ПРАЙМ, 28.11.2023
право, общество , новости, в мире, россия, финляндия, российско-финская граница
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя — ПРАЙМ. Правительство Финляндии закроет в полночь 30 ноября границу с Россией до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты будет сосредоточен в аэропортах и морских портах, сообщает МВД Финляндии.
"Правительство приняло решение закрыть пункт пересечения границы Райа-Йоосеппи в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года. Решение означает, что все пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией будут закрыты до 13 декабря", — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение не касается пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения Вайниккала.
Подать заявления о предоставлении международной защиты будет невозможно ни в каких пунктах пересечения на сухопутной границе между Финляндией и Россией, кроме пунктов пересечения границы для воздушного и морского сообщения.
Министр внутренних дел страны Мари Рантанен отметила, что данное решение направлено на защиту национальной безопасности Финляндии.