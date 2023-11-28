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В Литве заявили, что не видят необходимости закрывать границу с Россией
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Литва не видит необходимости закрывать границу с Россией вслед за Финляндией, заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. "У границ Литвы сейчас спокойно. Мы наблюдаем... ПРАЙМ, 28.11.2023
право, общество , транспорт, бизнес, новости, в мире, финляндия, литва, российско-финская граница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Литва не видит необходимости закрывать границу с Россией вслед за Финляндией, заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.
"У границ Литвы сейчас спокойно. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения", — приводит слова министра агентство ELTA.
Билотайте отметила, что Литва "поддерживает Финляндию" в закрытии границ, однако не видит необходимости для подобного регионального решения со своей стороны.
Ранее во вторник Финляндия объявила о закрытии границы с Россией с полуночи 30 ноября по 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты будут приниматься только в пунктах пересечения границы в аэропортах и морских портах.