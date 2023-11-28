МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Литва не видит необходимости закрывать границу с Россией вслед за Финляндией, заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Финляндия закроет всю границу с Россией в ночь 30 ноября

"У границ Литвы сейчас спокойно. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения", — приводит слова министра агентство ELTA.

Билотайте отметила, что Литва "поддерживает Финляндию" в закрытии границ, однако не видит необходимости для подобного регионального решения со своей стороны.

Ранее во вторник Финляндия объявила о закрытии границы с Россией с полуночи 30 ноября по 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты будут приниматься только в пунктах пересечения границы в аэропортах и морских портах.