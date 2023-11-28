МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на своем посту отличилась лишь промахами, заявила немецкий депутат Сара Вагенкнехт. Пушков отреагировал на слова Бербок об Украине

"Анналена Бербок на своем посту запомнилась своими дипломатическими промахами, например, когда объявила войну атомной державе — России", — сказала депутат.

Политик добавила, что Бербок поделилась "новой мудростью" о конфликте в секторе Газа, заявив, что "молчание оружия не поможет срочной доставке гуманитарной помощи". По словам главы дипведомства, "беспокоиться о том, чтобы оружие молчало — не задача политики".

"Безответственная и извращенная логика! Я испытываю лишь стыд за этого министра иностранных дел", — отметила Вагенкнехт.

Глава МИД Германии неоднократно подвергалась критике за свои публичные высказывания. Так, Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что "страны Европы ведут войну против России, а не против друг друга".