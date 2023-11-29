МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия столкнулась со "всяческими кознями" со стороны во время подготовки к СМИД ОБСЕ, рассказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин

Совет министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.

"При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни. Такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что "довели" ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на эту педаль абсолютного русофобского угара", — сказала Захарова на радио Sputnik.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Болгария должна открыть воздушное пространство для содействия участию российской делегации в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. В Еврокомиссии добавляли, что это действие никак не нарушит антироссийские санкции.

Позднее Министерство иностранных дел Болгарии одобрило перелет Лаврова в Северную Македонию, поскольку его присутствие на саммите важно для сохранения ОБСЕ.