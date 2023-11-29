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Захарова рассказала о кознях в отношении России перед СМИД ОБСЕ
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Россия столкнулась со "всяческими кознями" со стороны во время подготовки к СМИД ОБСЕ, рассказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Совет министров иностранных... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, в мире, россия, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Россия столкнулась со "всяческими кознями" со стороны во время подготовки к СМИД ОБСЕ, рассказала официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Совет министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье.
"При подготовке к участию всех стран в совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни. Такая была внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что "довели" ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры, а другая часть продолжает давить на эту педаль абсолютного русофобского угара", — сказала Захарова на радио Sputnik.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Болгария должна открыть воздушное пространство для содействия участию российской делегации в СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. В Еврокомиссии добавляли, что это действие никак не нарушит антироссийские санкции.
Позднее Министерство иностранных дел Болгарии одобрило перелет Лаврова в Северную Македонию, поскольку его присутствие на саммите важно для сохранения ОБСЕ.