МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Главную рождественскую елку Вашингтона, которая рухнула из-за сильного ветра, подняли обратно, передает издание Washington Post. Россияне хотят больше отдыхать в Новый год, показал опрос

Ранее телеканал CBS сообщил, что главная рождественская елка Вашингтона упала из-за сильных порывов ветра. Кроме того, в четверг президент США Джо Байден должен торжественно зажечь на ней огни.

"После оценки состояния дерева и замены лопнувшего кабеля дерево вновь стоит", — заявляет издание со ссылкой на сообщение Службы национальных парков США.

По данным газеты, это уже третий случай, когда главная рождественская елка США оказывается поваленной в результате порывов ветра.

Упавшее дерево было посажено в Вашингтоне всего две недели назад после того, как предыдущее дерево, посаженное в 2021 году, было поражено грибковой инфекцией, заметили в издании.