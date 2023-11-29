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Упавшую главную рождественскую елку Вашингтона подняли обратно
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Главную рождественскую елку Вашингтона, которая рухнула из-за сильного ветра, подняли обратно, передает издание Washington Post. Ранее телеканал CBS сообщил, что главная... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, сша, рождество, елка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Главную рождественскую елку Вашингтона, которая рухнула из-за сильного ветра, подняли обратно, передает издание Washington Post.
Ранее телеканал CBS сообщил, что главная рождественская елка Вашингтона упала из-за сильных порывов ветра. Кроме того, в четверг президент США Джо Байден должен торжественно зажечь на ней огни.
"После оценки состояния дерева и замены лопнувшего кабеля дерево вновь стоит", — заявляет издание со ссылкой на сообщение Службы национальных парков США.
По данным газеты, это уже третий случай, когда главная рождественская елка США оказывается поваленной в результате порывов ветра.
Упавшее дерево было посажено в Вашингтоне всего две недели назад после того, как предыдущее дерево, посаженное в 2021 году, было поражено грибковой инфекцией, заметили в издании.