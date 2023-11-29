МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Мирская слава" Украины закончится тем, что в итоге ее "безжалостно раздавят тапком", рассказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев раскрыл инструменты Запада против неугодных стран

"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счет крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дергающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (с лат. "Так проходит мирская слава")", — написал он в Telegram-канале.

Также Медведев назвал стравливание голодных пауков, то есть нескольких стран, любимым занятием "энтомологов-американцев", за которым они следят с "нескрываемым удовольствием". По его словам, выживет лишь тот паук, который будет жирнее, наглее и сильнее остальных.

Ранее Медведев заявлял, что Запад использует специально созданные для борьбы с глобальными проблемами институты в качестве орудий против неугодных государств.

Издание Wall Street Journal ранее писало, что Украине наступит конец уже этой зимой. Как отмечал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, холодное время года побудит украинцев свергнуть Владимира Зеленского.