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Захарова раскритиковала решение Молдавии присоединиться к санкциям
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Решение властей Молдавии присоединиться в антироссийским санкциям, которые призваны уничтожить отношения между Москвой и Кишиневом, не останется без ответа, заявила официальный... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, россия, молдавия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Решение властей Молдавии присоединиться в антироссийским санкциям, которые призваны уничтожить отношения между Москвой и Кишиневом, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется" — заявила Захарова на брифинге.
Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что следование европейским нормам привело республику лишь к росту цен и злоупотреблению властью руководителями страны. Он отметил, что эти нормы должны обсуждаться в соответствии с национальными интересами.