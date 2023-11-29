МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Решение властей Молдавии присоединиться в антироссийским санкциям, которые призваны уничтожить отношения между Москвой и Кишиневом, не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Экс-президент Молдавии раскрыл, к чему привело страну следование нормам ЕС

"Мы расцениваем это как очередной враждебный шаг, направленный на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется" — заявила Захарова на брифинге.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что следование европейским нормам привело республику лишь к росту цен и злоупотреблению властью руководителями страны. Он отметил, что эти нормы должны обсуждаться в соответствии с национальными интересами.