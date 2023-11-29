МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение нескольких недель, сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. Швеция выполнила все условия для вступления в НАТО

"Вчера у меня была двусторонняя встреча с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которой он сказал мне, что он ожидает, что ратификация состоится в течение нескольких недель", — заявил глава шведского МИД.

По словам Билльстрема, Турция не выдвигала новых условий или требований в отношении Швеции.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил своим коллегам по НАТО, что Турция прилагает все усилия, чтобы ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс к концу этого года. Однако комитет по иностранным делам турецкого парламента решил отложить обсуждение этого вопроса.

Заявки на вступление в НАТО были поданы Финляндией и Швецией в мае 2022 года. Финляндия уже стала членом альянса, заявка Швеции требует окончательного одобрения со стороны Венгрии и Турции.