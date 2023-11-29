2023-11-29T11:32:34+03:00
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МИД Щвеции сообщил подробности о сроках вступления страны в НАТО
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Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение нескольких недель, сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем. "Вчера у меня была... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, турция, швеция, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение нескольких недель, сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.
"Вчера у меня была двусторонняя встреча с моим турецким коллегой Хаканом Фиданом, на которой он сказал мне, что он ожидает, что ратификация состоится в течение нескольких недель", — заявил глава шведского МИД.
По словам Билльстрема, Турция не выдвигала новых условий или требований в отношении Швеции.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил своим коллегам по НАТО, что Турция прилагает все усилия, чтобы ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс к концу этого года. Однако комитет по иностранным делам турецкого парламента решил отложить обсуждение этого вопроса.
Заявки на вступление в НАТО были поданы Финляндией и Швецией в мае 2022 года. Финляндия уже стала членом альянса, заявка Швеции требует окончательного одобрения со стороны Венгрии и Турции.