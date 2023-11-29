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Захарова раскрыла цели саммита по продбезопасности в Лондоне
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Саммит по продовольственной безопасности в Лондоне является манипуляцией и попыткой британских властей сбросить с себя ответственность за причастность к продовольственному... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, в мире, россия, продбезопасность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Саммит по продовольственной безопасности в Лондоне является манипуляцией и попыткой британских властей сбросить с себя ответственность за причастность к продовольственному кризису, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это очередная попытка британских властей снять с себя ответственность за кризисные явления в области глобальной продовольственной безопасности. Это очередная манипуляция темой продовольствия. А прозвучавшие громкие слова премьер-министра Сунака о влиянии специальной военной операции на увеличение масштабов мирового голода — еще одно подтверждение того, что это глобальная кампания по дезинформации", — сообщила Захарова.
Глобальный саммит по продовольственной безопасности состоялся 20 ноября в Лондоне с участием представителей правительств порядка 15 стран, а также международных организаций, научного сообщества и бизнеса.
Сообщалось, что мероприятие было рассчитано на рассмотрение мер по активизации действий по борьбе с голодом, а также сосредоточении международного внимания на усугубляющемся глобальном кризисе продовольственной безопасности.