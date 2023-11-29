МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу понадобится больше времени, чтобы поставить Киеву миллион снарядов, европейцы не успеют сделать это к марту 2024 года, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter. ЕС увеличил финансирование своей миссии по подготовке украинских военных

"Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев", — сказал Мишель.

По его словам, сложившаяся ситуация говорит о необходимости более серьезного общеевропейского подхода к оборонной промышленности Евросоюза.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.