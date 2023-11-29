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Европа не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года, заявили в ЕС
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Евросоюзу понадобится больше времени, чтобы поставить Киеву миллион снарядов, европейцы не успеют сделать это к марту 2024 года, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью... ПРАЙМ, 29.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Евросоюзу понадобится больше времени, чтобы поставить Киеву миллион снарядов, европейцы не успеют сделать это к марту 2024 года, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter.
"Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев", — сказал Мишель.
По его словам, сложившаяся ситуация говорит о необходимости более серьезного общеевропейского подхода к оборонной промышленности Евросоюза.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.