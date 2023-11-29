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Посольство Финляндии уведомило Россию о закрытии КПП
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Посольство Финляндии в России 29 ноября направило ноту Москве о закрытии самого северного контрольно-пропускного пункта до 14 декабря, заявила официальный представитель МИД страны... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, мария захарова, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Посольство Финляндии в России 29 ноября направило ноту Москве о закрытии самого северного контрольно-пропускного пункта до 14 декабря, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
"29 ноября наша сторона официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, она уведомляют российскую сторону о решении финский властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска "Райа-Йоосеппи", таким образом будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе", — сказала она.
По словам дипломата, действие ограничений продлится до 14 декабря.
Правительство Финляндии ранее закрыло семь КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Финское МВД 28 ноября сообщало, что Хельсинки полностью закроет границу 30 ноября в полночь.