МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Посольство Финляндии в России 29 ноября направило ноту Москве о закрытии самого северного контрольно-пропускного пункта до 14 декабря, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Финляндия закроет всю границу с Россией в ночь 30 ноября

"29 ноября наша сторона официально получила ноту посольства Финляндии в Москве, она уведомляют российскую сторону о решении финский властей закрыть с 30 ноября самый северный пункт пропуска "Райа-Йоосеппи", таким образом будут закрыты все пункты пропуска на российско-финляндской границе", — сказала она.

По словам дипломата, действие ограничений продлится до 14 декабря.

Правительство Финляндии ранее закрыло семь КПП на границе с Россией из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Финское МВД 28 ноября сообщало, что Хельсинки полностью закроет границу 30 ноября в полночь.