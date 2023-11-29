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В МИД отреагировали на ситуацию с греческими ценностями в Британии
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Хранение иностранных артефактов в музеях западных стран, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, представляет собой проявление колониальной традиции воровства, заявила... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, россия, британия, древнегреческие ценности
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Хранение иностранных артефактов в музеях западных стран, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, представляет собой проявление колониальной традиции воровства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломату на брифинге задали вопрос о нелегально вывезенных ценностях, в том числе древнегреческих, в Британском музее.
"Это все и есть то самое воровство, и мы абсолютно разделяем эту точку зрения. Это колониальная традиция. Они много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и их музеи это — по большому счету коллекции наворованного в колониях", — сказала она.
По словам Захаровой, государства решат скандал со скульптурами самостоятельно, так как это вопрос их двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис намерен в ходе встречи с британским коллегой Риши Сунаком обсудить возвращение в страну скульптур Парфенона, которые вывез посланник в Константинополе лорд Элгин. Премьер Великобритании отказался от встречи.