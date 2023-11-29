МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Хранение иностранных артефактов в музеях западных стран, в том числе древнегреческих ценностей в Британии, представляет собой проявление колониальной традиции воровства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сунак назвал размер инвестиций в британскую экономику

Дипломату на брифинге задали вопрос о нелегально вывезенных ценностях, в том числе древнегреческих, в Британском музее.

"Это все и есть то самое воровство, и мы абсолютно разделяем эту точку зрения. Это колониальная традиция. Они много столетий похищали в разных уголках мира национальные ценности, и их музеи это — по большому счету коллекции наворованного в колониях", — сказала она.

По словам Захаровой, государства решат скандал со скульптурами самостоятельно, так как это вопрос их двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис намерен в ходе встречи с британским коллегой Риши Сунаком обсудить возвращение в страну скульптур Парфенона, которые вывез посланник в Константинополе лорд Элгин. Премьер Великобритании отказался от встречи.