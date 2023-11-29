МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Концентрация в Финляндии сил на границе с Россией может спровоцировать напряженность, финны должны понимать, что это угроза для Москвы, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Посольство Финляндии уведомило Россию о закрытии КПП

"Напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений у наших границ, потому финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу — увеличение концентрации военных подразделений на наших границах", — сказал он.

Песков добавил, что именно исходя из этого, концентрация вооруженных подразделений на российской границе абсолютно необоснованно.

Кроме того, Песков, отвечая на вопрос о риске эскалации конфликта, подчеркнул, что эти меры являются избыточными и Хельсинки не столкнутся с угрозой со стороны России.

Ранее поступила информация, что, по словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы, государство направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

29 ноября Москва получила ноту из посольства Финляндии в России о том, что Хельсинки приняли решение закрыть самый северный пункт пропуска до 14 декабря.