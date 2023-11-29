2023-11-29T13:26:00+03:00
2023-11-29T14:06:20+03:00
2023-11-29T13:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231129/842405246.html
Захарова иронично отреагировала на слова Бербок об Украине
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Если, с точки зрения Анналены Бербок, нужно создать над Украиной "зимний щит" противовоздушной обороны, тогда должна быть и "летняя кольчуга", сыронизировала официальный... ПРАЙМ, 29.11.2023
новости, в мире, россия, германия, конфликт на украине
https://cdnn.1prime.ru/images/83877/43/838774360.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83877/43/838774360.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83877/43/838774359.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83877/43/838774359.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83877/43/838774347.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83877/43/838774347.jpg
https://1prime.ru/global/20231126/842374123.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Если, с точки зрения Анналены Бербок, нужно создать над Украиной "зимний щит" противовоздушной обороны, тогда должна быть и "летняя кольчуга", сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу главы МИД Германии.
"Редко меня можно поставить в тупик, но качество цитаты этому способствует. Мне просто интересно, если с точки зрения Анналены Бербок должен быть "зимний щит", должна ли с ее точки зрения быть какая-нибудь "летняя кольчуга" или "осенние латы"? "Весенний пояс верности"? Что следующее, что за набор? О чем говорит она?" — отметила Захарова на брифинге, отметив позже, что "с одним "зимним щитом" холодно будет".
Ранее Бербок выступила с иницативой создать "зимний щит" противовоздушной обороны над Украиной в целях защиты энергетической инфраструктуры государства.
Минобороны неоднократно заявляло, что ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.