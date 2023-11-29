МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Если, с точки зрения Анналены Бербок, нужно создать над Украиной "зимний щит" противовоздушной обороны, тогда должна быть и "летняя кольчуга", сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу главы МИД Германии. Пушков отреагировал на слова Бербок об Украине

"Редко меня можно поставить в тупик, но качество цитаты этому способствует. Мне просто интересно, если с точки зрения Анналены Бербок должен быть "зимний щит", должна ли с ее точки зрения быть какая-нибудь "летняя кольчуга" или "осенние латы"? "Весенний пояс верности"? Что следующее, что за набор? О чем говорит она?" — отметила Захарова на брифинге, отметив позже, что "с одним "зимним щитом" холодно будет".

Ранее Бербок выступила с иницативой создать "зимний щит" противовоздушной обороны над Украиной в целях защиты энергетической инфраструктуры государства.

Минобороны неоднократно заявляло, что ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.