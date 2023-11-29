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Боливия вступит в Меркосур
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Сенат Бразилии одобрил присоединение Боливии к южноамериканскому рынку Меркосур, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. До настоящего момента для вступления Боливии... ПРАЙМ, 29.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — ПРАЙМ. Сенат Бразилии одобрил присоединение Боливии к южноамериканскому рынку Меркосур, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
До настоящего момента для вступления Боливии в Меркосур не хватало одобрения со стороны бразильского конгресса.
"Сенат Бразилии одобрил вступление Боливии в Меркосур. Благодарю сенаторов за завершение этого процесса и поздравляю президента Боливии Луиса Арсе и Боливию со вступлением", — написал Лула да Силва в X.
Арсе, в свою очередь, назвал решение бразильского парламента "исторической вехой в латиноамериканской интеграции".
Меркосур — общий рынок и таможенный союз стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию, созданный в 1991 году. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.