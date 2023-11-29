БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя — ПРАЙМ. Сенат Бразилии одобрил присоединение Боливии к южноамериканскому рынку Меркосур, сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В Боливии отметили потерю Западом центральной роли в мировой экономике

До настоящего момента для вступления Боливии в Меркосур не хватало одобрения со стороны бразильского конгресса.

"Сенат Бразилии одобрил вступление Боливии в Меркосур. Благодарю сенаторов за завершение этого процесса и поздравляю президента Боливии Луиса Арсе и Боливию со вступлением", — написал Лула да Силва в X.

Арсе, в свою очередь, назвал решение бразильского парламента "исторической вехой в латиноамериканской интеграции".

Меркосур — общий рынок и таможенный союз стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию, созданный в 1991 году. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.