2023-11-29T17:35:29+03:00
2023-11-29T17:35:29+03:00
2023-11-29T17:35:29+03:00
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Словакия готовит гуманитарную помощь Киеву для подготовки к зиме
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Словакия подготовила для Киева пакет гуманитарной помощи на сумму 170 тысяч евро, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар. "Словакия к теме гуманитарной помощи Киеву перед зимой... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, в мире, словакия, украина, гуманитарная помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Словакия подготовила для Киева пакет гуманитарной помощи на сумму 170 тысяч евро, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар.
"Словакия к теме гуманитарной помощи Киеву перед зимой относится с эмпатией, мы уже подготовили первый пакет стоимостью около 170 тысяч евро", — сказал Бланар по итогам заседания глав МИД стран НАТО.
Министр добавил, что в пакет гуманитарной помощи может войти зимняя одежда, системы обогрева, а также все, что может потребоваться, чтобы пережить зиму.
Ранее правительство Словакии отклонило предложение предыдущего кабинета министров об отправке очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро, который должен был стать 14-м от Словакии с начала конфликта.