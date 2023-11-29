ВАРШАВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Власти Польши усилят контроль грузового транспорта, направляющегося на Украину, сообщил журналистам министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур. Словакия расширила эмбарго на украинскую агропродукцию

"Эффектом нашей встречи станут усиленные проверки на дорогах, ведущих к пограничным переходам, которые заблокированы. Таким образом хотим бороться с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков", — сказал Гайадур.

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.