Польша усилит контроль грузового транспорта, следующего в сторону Украины
ВАРШАВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Власти Польши усилят контроль грузового транспорта, направляющегося на Украину, сообщил журналистам министр инфраструктуры республики Алвин Гайадур.
"Эффектом нашей встречи станут усиленные проверки на дорогах, ведущих к пограничным переходам, которые заблокированы. Таким образом хотим бороться с нечестными иностранными фирмами, которые отбирают рынок у честных польских перевозчиков", — сказал Гайадур.
Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
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