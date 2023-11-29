МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Отказываться от взаимодействия с Россией опасно для западных стран, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. В Австрии потребовали четкого "нет" вступлению Украины в ЕС

"Я считаю, что тенденция погружаться в свои собственные эхо-камеры, когда речь идет о внешней политике, крайне опасна", — подчеркнул министр в преддверии заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

Шалленберг также поприветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании в Скопье.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. Это ежегодное мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.