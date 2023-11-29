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Европейская страна заявила об опасности отказа от отношений с Россией
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Отказываться от взаимодействия с Россией опасно для западных стран, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. "Я считаю, что тенденция погружаться в свои собственные... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , экономика, новости, в мире, европа, австрия, россия, взаимоотношения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Отказываться от взаимодействия с Россией опасно для западных стран, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Я считаю, что тенденция погружаться в свои собственные эхо-камеры, когда речь идет о внешней политике, крайне опасна", — подчеркнул министр в преддверии заседания Совета глав МИД ОБСЕ.
Шалленберг также поприветствовал решение Северной Македонии обеспечить присутствие главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании в Скопье.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. Это ежегодное мероприятие состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.