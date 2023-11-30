МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Один из крупных инвестиционных банков Китая China International Capital Corporation (CICC) запретил своим аналитикам делать комментарии о китайской экономике в негативном ключе, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннюю записку банка. Си Цзиньпин назвал Китай самым мощным двигателем глобального роста

Аналитикам CICC запретили делиться негативными комментариями об экономике или состоянии рынка, а также воздержаться от ношения люксовых брендов, раскрывающих их финансовое состояние публике.

Согласно записке, банк рекомендовал проявлять особую осторожность при работе с клиентами за пределами Китая и проверять приглашенных на конференции и презентации экспертов, так как это может нести угрозу национальной безопасности.

Такая директива последовала за критикой в адрес банкиров за "гедонистический" образ жизни и обязала их соответствовать концепции "общего процветания".

По данным источника издания, банк CICC не единственный в Китае, взявший под контроль сотрудников. Так, брокерская фирма из Шэньчжэня попросила своих экономистов не публиковать информацию о дефляции и обменном курс юаня.