ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Украина находится на грани капитуляции, а президент страны Владимир Зеленский следует по пути Бенито Муссолини, заявил бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

"Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини", — написал Макгрегор в соцсети Х.

По словам полковника, чем быстрее украинский лидер примет решение покинуть свой пост, тем лучше будет для него самого.

Зеленский ранее заявил, что считает президентские выборы на Украине неактуальными и нецелесообразными.

Украинское издание "Страна.ua" отмечало, что между военными и политическими кругами в стране усиливается напряжение. Кроме того, все чаще озвучивается версия, что главком ВСУ Валерий Залужный может заменить Зеленского в президентском кресле.

Ранее на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут.