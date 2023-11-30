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Бывший советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини
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Украина находится на грани капитуляции, а президент страны Владимир Зеленский следует по пути Бенито Муссолини, заявил бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "Украина... ПРАЙМ, 30.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Украина находится на грани капитуляции, а президент страны Владимир Зеленский следует по пути Бенито Муссолини, заявил бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
"Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини", — написал Макгрегор в соцсети Х.
По словам полковника, чем быстрее украинский лидер примет решение покинуть свой пост, тем лучше будет для него самого.
Зеленский ранее заявил, что считает президентские выборы на Украине неактуальными и нецелесообразными.
Украинское издание "Страна.ua" отмечало, что между военными и политическими кругами в стране усиливается напряжение. Кроме того, все чаще озвучивается версия, что главком ВСУ Валерий Залужный может заменить Зеленского в президентском кресле.
Ранее на Украине было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут.