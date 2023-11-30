ЕРЕВАН, 30 ноя — ПРАЙМ. Те, кто инициирует и применяет международные санкции, недостаточно компетентны, считает американский экономист и публицист Нассим Талеб. В Госдуме раскрыли, как санкции Запада подрывают усилия по достижению ЦУР

"Идея санкций мне не очень нравится, так как я считаю, что здесь нет принципа демократии. Складывается впечатление, что люди, которые применяют санкции, не вполне компетентны, чтобы их правильно применять", — заявил Талеб в ходе встречи в Ереване, прошедшей в рамках "Дней науки и бизнеса".

Приведя в пример Сирию, Талеб заявил, что санкции носят глубоко бюрократический характер и бессмысленны, так как нацелены против народа. Он добавил, что то же касается и санкций против России, из-за которых страдают простые граждане.

"Санкции против России изначально были мягкими. А когда давление бывает небольшим, то идет компенсация и экономика пытается двигаться вперед", — сказал эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций и их неэффективность.