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Россия и Китай не будут играть роль "подчиненного", заявил посол
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Россия и Китай не намерены играть роль "подчиненного" в международных отношениях, так как истинный суверенитет является базовой ценностью этих государств, заявил посол России в... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, в мире, россия, китай, международные отношения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай не намерены играть роль "подчиненного" в международных отношениях, так как истинный суверенитет является базовой ценностью этих государств, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.
По словам Моргулова, отношения между двумя странами представляют собой модель сотрудничества между крупными государствами в 21 веке.
"Ни мы, ни китайские друзья не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, равно как и не навязываем свое видение другим партнерам", — добавил дипломат.
Посол подчеркнул, что Россия уважает выбор Китая в вопросе своего собственного пути развития, а Китай, в свою очередь, уважает выбор России. Кроме того, эта здоровая основа отношений способствует укреплению российско-китайской стратегической связки.
Москва и Пекин тесно взаимодействуют на мировой арене и координируют свои усилия для формирования более справедливого и демократического миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества, заключил Моргулов.