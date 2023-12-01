ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Россия и Китай не намерены играть роль "подчиненного" в международных отношениях, так как истинный суверенитет является базовой ценностью этих государств, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов. Россия и Китай ведут переговоры о сотрудничестве в сфере мультипликации

По словам Моргулова, отношения между двумя странами представляют собой модель сотрудничества между крупными государствами в 21 веке.

"Ни мы, ни китайские друзья не готовы играть роль "подчиненного" в международных отношениях, равно как и не навязываем свое видение другим партнерам", — добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что Россия уважает выбор Китая в вопросе своего собственного пути развития, а Китай, в свою очередь, уважает выбор России. Кроме того, эта здоровая основа отношений способствует укреплению российско-китайской стратегической связки.

Москва и Пекин тесно взаимодействуют на мировой арене и координируют свои усилия для формирования более справедливого и демократического миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии и балансе интересов членов мирового сообщества, заключил Моргулов.