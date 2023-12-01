МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты согласятся на мир с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Такое мнение выразил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в колонке для портала Russia Matters. США ведут лицемерную политику в Закавказье, считают в Азербайджане

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.

"США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков", — отметил эксперт.

По словам Ливена, администрация США осознала провал контрнаступления ВСУ и начала понимать, что переговоры с Россией необходимы. Как указал аналитик, киевский режим может согласиться на мир под давлением Вашингтона.

В то же время, подчеркнул Ливен, Киеву будет сложно решиться на этот шаг из-за предыдущих заявлений властей страны о неприемлемости компромиссного соглашения.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что на данный момент предпосылки для перехода ситуации в мирное русло отсутствуют, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.