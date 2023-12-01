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Соединенные Штаты согласятся на мир с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Такое мнение выразил директор программы "Евразия" американского Института... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты согласятся на мир с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева. Такое мнение выразил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в колонке для портала Russia Matters.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года.
"США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков", — отметил эксперт.
По словам Ливена, администрация США осознала провал контрнаступления ВСУ и начала понимать, что переговоры с Россией необходимы. Как указал аналитик, киевский режим может согласиться на мир под давлением Вашингтона.
В то же время, подчеркнул Ливен, Киеву будет сложно решиться на этот шаг из-за предыдущих заявлений властей страны о неприемлемости компромиссного соглашения.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что на данный момент предпосылки для перехода ситуации в мирное русло отсутствуют, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.