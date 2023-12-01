ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. БРИКС — открытая платформа, работа которой направлена на укрепление единства и сотрудничества, ответил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на заявление будущей главы МИД Аргентины Диана Мондино о том, что страна не намерена вступать в БРИКС. Дугин объяснил отсутствие западных стран в БРИКС

"Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой по укреплению единства и сотрудничества, защиты общих интересов для стран с формирующимся рынком и для развивающихся стран. Это открытая платформа. Мы приветствуем любую страну, желающую стать членом семьи БРИКС", — отметил китайский дипломат.

Ранее Мондино заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС. Кроме того, власти страны не располагают финансами для взноса в Новый банк развития БРИКС.

Приглашение Аргентине, а также другим странам, присоединиться к БРИКС было озвучено на саммите организации в августе. Лидер Аргентины Хавьер Милей ранее высказывался против вступления своей страны в БРИКС, но Мондино не исключила, что новые власти могут рассмотреть возможности присоединения в будущем, если это будет выгодно для страны.