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Китай напомнил Аргентине об основных целях БРИКС
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БРИКС — открытая платформа, работа которой направлена на укрепление единства и сотрудничества, ответил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на заявление будущей главы... ПРАЙМ, 01.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. БРИКС — открытая платформа, работа которой направлена на укрепление единства и сотрудничества, ответил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на заявление будущей главы МИД Аргентины Диана Мондино о том, что страна не намерена вступать в БРИКС.
"Механизм сотрудничества БРИКС является важной платформой по укреплению единства и сотрудничества, защиты общих интересов для стран с формирующимся рынком и для развивающихся стран. Это открытая платформа. Мы приветствуем любую страну, желающую стать членом семьи БРИКС", — отметил китайский дипломат.
Ранее Мондино заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС. Кроме того, власти страны не располагают финансами для взноса в Новый банк развития БРИКС.
Приглашение Аргентине, а также другим странам, присоединиться к БРИКС было озвучено на саммите организации в августе. Лидер Аргентины Хавьер Милей ранее высказывался против вступления своей страны в БРИКС, но Мондино не исключила, что новые власти могут рассмотреть возможности присоединения в будущем, если это будет выгодно для страны.