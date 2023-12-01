МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Провинция Огненная Земля в Аргентине намерена вступить в формат БРИКС+ и стать членом этого межгосударственного объединения вопреки заявлению будущего министра иностранных дел страны Дианы Мондино о неприсоединении, сообщил секретарь по делам Мальвинских островов, Антарктиды, островов Южной Атлантики и внешним связям провинции Андрес Дачари. Китай напомнил Аргентине об основных целях БРИКС

"В провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики приняли решение подать заявку на вступление в блок БРИКС+ в качестве провинции-члена, чтобы способствовать созданию сети регионов государств, которые в него входят", — написал Дачари в соцсети X.

Лидер Аргентины Хавьер Милей неоднократно высказывался против вступления страны в БРИКС, но новые власти могут пересмотреть решение позже.

Секретарь также подчеркнул экономические и торговые преимущества БРИКС+, а также необходимость укрепления отношений со странами, поддерживающими претензии Аргентины на Мальвинские острова.

Аргентина получила приглашение на вступление в БРИКС с 1 января 2024 года, вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, ОАЭ и Саудовской Аравией.