МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Запад проиграл России в конфликте на Украине, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. Германия планирует к 2045 году перестать использовать ископаемое топливо

"Коллективный Запад, кажется, понятия не имеет, что его ждет. <…> Мы не можем победить Россию на Украине в военном плане, мы вот-вот проиграем в этом конфликте", — указал Репке.

Он полагает, что существует риск прямого столкновения России и НАТО при данном развитии событий.

В феврале 1994 года Украина первая из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира". А в сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к Альянсу.

Возможное вступление этой страны в НАТО будет «будет абсолютной опасностью, угрозой» для России, не раз заявляли в Кремле.