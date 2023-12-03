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2023
https://1prime.ru/global/20231203/842443471.html
"Понятия не имеем": в Германии раскрыли, как Россия поставила Запад в тупик
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Запад проиграл России в конфликте на Украине, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. "Коллективный Запад, кажется, понятия не имеет, что его ждет. <…> Мы не можем... ПРАЙМ, 03.12.2023
новости, в мире, германия, россия, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Запад проиграл России в конфликте на Украине, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Коллективный Запад, кажется, понятия не имеет, что его ждет. <…> Мы не можем победить Россию на Украине в военном плане, мы вот-вот проиграем в этом конфликте", — указал Репке.
Он полагает, что существует риск прямого столкновения России и НАТО при данном развитии событий.
В феврале 1994 года Украина первая из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира". А в сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к Альянсу.
Возможное вступление этой страны в НАТО будет «будет абсолютной опасностью, угрозой» для России, не раз заявляли в Кремле.