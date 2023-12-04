ВАРШАВА, 4 дек — ПРАЙМ. Поляки определись с основными задачами, которые, по их мнению, должно решить новое правительство, придя к власти, — это реформы и средства от Евросоюза, следует из исследования лаборатории United Surveys. Правительство утвердило исполнение бюджета за девять месяцев

Участников исследования спросили, что следует сделать в первую очередь правительству объединенной оппозиции под руководством Дональда Туска. Согласно полученным данным, наиболее острой проблемой является разблокирование Евросоюзом средств на реализацию Национального плана восстановления после пандемии. Такое мнение высказали 48,4% респондентов.

По мнению 41,3% респондентов, новое правительство должно как можно скорее реформировать сферу здравоохранения. 38,3% респондентов указали на необходимость реформирования системы правосудия.

За введение необлагаемой налогом суммы в размере 60 000 польских злотых (15 тысяч долларов США) проголосовали 26,6%. За строительство и инвестиции в крупные проекты, такие как CPK (Центральный аэропорт Польши) или строительство атомных электростанций, выступили 24,3% опрошенных. Также 23,8% респондентов проголосовали за улучшение ситуации в сфере общественных СМИ.

Исследование проводилось 24-26 ноября 2023 методом CATI и CAWI (опрос по телефону и через интернет). В нем приняли участие 1000 взрослых граждан Польши.

Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше голосов избирателей, чем другие политические силы. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Туска.

В прошлый понедельник президент Польши Анджей Дуда привел к присяге правительство Моравецкого. Теперь в соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства, крайне мала. После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на должность премьер-министра Туска.