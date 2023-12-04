МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. ВКС России будут использовать истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, рассказал военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest. На Украине "мобилизовали" котов, пишет СМИ

"Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57", — говорится в материале.

По словам Карлин, российский Су-57 способен нести на борту до восьми ракет "воздух-воздух" К-77М. Она также добавляет, что благодаря синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество под американским истребителем.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что Россия значительно нарастила производство ракет и тем самым способна наносить непоправимый ущерб ВСУ. Издание подчеркнуло, что это факт может подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров с Москвой.