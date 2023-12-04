ВАШИНГТОН, 4 дек — ПРАЙМ. Прекращение поставок американского оружия и снаряжения на Украину до конца года, которое произойдет, если не будет одобрено дополнительное финансирование со стороны конгресса, увеличит вероятность победы России, сообщила в письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. Конгресс США одобрил законопроект о передаче Киеву активов России

"Я хочу быть предельно ясна: без действий конгресса у нас до конца года закончатся ресурсы для снабжения Украины оружием и снаряжением", — написала Янг в своем письме, текст которого приводит Agence France Press.

Газета Wall Street Journal отметила, что это стало одним из самых серьезных обращений Белого дома к конгрессу по вопросу финансовой помощи Украине.

"У нас сейчас нет денег и почти нет времени", — отметила политик.

Янг подчеркнула, что перекрытие потока американского оружия и оборудования ограничит возможности Украины на поле боя, поставив под угрозу успехи украинской стороны.

Голосование в Сенате по вопросу финансирования Украины запланировано не ранее 11 декабря, а сенаторы планируют уйти на рождественские каникулы 15 декабря, передает Bloomberg.

Кроме того, объем помощи для Израиля и Украины, запрошенный Байденом, не получил однозначной поддержки в конгрессе, и отдельные палаты требуют обсуждения и поддержки каждой из стран. В администрации признают, что средства для помощи Украине исчерпываются и помощь украинской армии стремительно сокращается.